Путин встретится с победителями конкурса сочинений о будущем России

Владимир Путин встретится 11 января с победителями конкурса школьных сочинений «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в конкурсе приняли участие более 400 тыс. школьников. Победителями стали учащиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.

«Молодые люди расскажут Путину о своих взглядах на будущее России. Беседа обещает быть достаточно интересной», — подчеркнул Песков.

Лучшими работами были признаны сочинения 35 школьников. Всего в конкурсе сочинений приняли участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов Российской Федерации.

Идею проведения конкурса сочинений была предложена президентом 1 сентября 2017 года.