Эксперт поддержал инициативу Путина о развитии дистанционного образования

Для развития дистанционного образования в России придется преодолеть кадровые проблемы, такое мнение высказал порталу iz.ru кандидат педагогических наук, руководитель Ассоциации дистанционного образования Кирилл Дроздовский.

В среду, 11 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо развивать дистанционное образование. Такое мнение глава государства высказал на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений в номинации «Россия, устремленная в будущее», прошедшей в парке «Зарядье».

«Я поддерживаю Владимира Владимировича целиком и полностью. К сожалению, сегодня нет правильно обученных педагогов, работающих по модели дистанционного образования. Средний возраст школьного учителя где-то 50 лет. Учителей очень сложно было научить вести электронные дневники, что уж говорить о дистанционном образовании. Вебинары, семинары, тренинги, коллоквиумы — всё это должно быть онлайн. Для этого необходимо владеть определенной технической частью. И сейчас этим никто не занимается. В основной своей массе пишут профессиональные стандарты люди, которые не понимают, что же должно быть в стандартах, чтобы всё это работало», — сказал Дроздовский.

По мнению эксперта, для развития дистанционного образования в России необходимо задействовать практиков.

«Дистанционное образование присутствует в России в зачаточном состоянии. Развивать его можно и нужно. Сейчас необходимо привлекать сторонних специалистов, консультантов, тех, кто плотно занимается сегодня тем же инфобизнесом. Нужно понимать, что это может быть и определенной доходной строкой в бюджете», — подчеркнул Дроздовский.