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Путин возглавил рейтинг доверия политикам

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Владимир Путин в декабре 2017 года возглавил рейтинг доверия политикам с показателем 57,7%. Об этом 11 января сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМа, показатель Владимира Путина в рейтинге доверия политикам в декабре достиг годового максимума — 57,7% (по среднему за неделю с 18 по 24-е число), в последнюю рабочую неделю года он составил 56,8% (с 25 по 29 декабря).

Второе место занимает Сергей Шойгу с показателем 18,0%. На третьем месте — Сергей Лавров (13,3%).

Участники опроса отвечали на вопрос: кому из политиков вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов? 

Согласно декабрьскому опросу фонда «Общественное мнение», большинство россиян готовы переизбрать действующего президента страны Владимира Путина.

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