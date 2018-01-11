Путин выступил за скорейшее обновление системы подготовки кадров

Президент РФ Владимир Путин высказался за скорейшее обновление существующей системы подготовки кадров. Об этом он заявил на встрече со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

«Нынешняя система подготовки специалистов рабочих профессий — она абсолютно не востребована, она не может быть использована сегодня, ее нужно обновлять, что мы стараемся делать с соответствующими министерствами и ведомствами, с регионами России, с крупными нашими компаниями», — сказал президент.

Путин отметил, что сейчас идет работа по организации новейшей системы подготовили кадров.

Портал iz.ru писал о заявлении Путина о необходимости развития в России дистанционного образования. Президент подчеркнул важность развития современных технологий «для такой большой страны, как Россия».