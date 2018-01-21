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Министр энергетики РФ рассказал о выполненных условиях сделки с ОПЕК+

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Omar Marques
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Глава российского энергетического ведомства Александр Новак в ходе вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже более пяти месяцев подряд превышает 100%.

Он обратил внимание на ответственный подход стран – участниц венских договоренностей, многие из которых продемонстрировали высокие показатели и вышли далеко за рамки взятых на себя обязательств. Однако, продолжил политик, это абсолютно не повод расслабляться. «Мы решительно настроены довести балансировку до конца», — подчеркнул Новак.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия и Саудовская Аравия обсудят реализацию совместных проектов в сфере энергетики.

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