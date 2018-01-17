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Республика Конго намерена войти в ОПЕК

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Omar Marques
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Республика Конго намерена присоединиться к Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил президент страны Дени Сассу-Нгессо.

По словам директора кабинета министров Нгуесо Флортом Нциба, данное решение было поддержано главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром во время его визита в Браззавиль 8 января.

«Это неизбежное присоединение выражает волю Его превосходительства (президента Конго. — Ред.) Дени Сассу-Нгессо, чтобы поставить нашу страну в ранг мировых лидеров», — приводит сообщение правительства страны Reuters.

Нефтяной сектор Конго понес серьезные потери в результате глобального падения цен на топливо и замедления собственного производства республики с 2014 года.

ОПЕК была создана с целью координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть. В состав международной организации входят 14 стран.

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