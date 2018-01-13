Поставки нефти из Венесуэлы в США в 2017 году оказались рекордно низкими

Объем поставок венесуэльской нефти в США сократился в 2017 году до 593 тыс. баррелей в день. Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров, этот показатель стал самым низким с 1991 года.

Так, за прошедший год Венесуэла поставила американской стороне только 419 танкеров с «черным золотом», по сравнению с 530 танкерами в 2016 году. По мнению аналитиков Международного энергетического агентства, в текущем году объемы продажи нефти в Венесуэле сократятся на 500 тыс. баррелей в сутки из-за кризиса в стране.

Ранее портал iz.ru писал, что по оценке Всемирного банка в 2018 году экономика Венесуэлы сократится на 4,2%. При этом по итогам прошедшего года инфляция в стране превысила 2600%.