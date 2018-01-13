Прямой эфир

Поставки нефти из Венесуэлы в США в 2017 году оказались рекордно низкими

0
Фото: TASS/PHOTAS/JTB Photo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем поставок венесуэльской нефти в США сократился в 2017 году до 593 тыс. баррелей в день. Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров, этот показатель стал самым низким с 1991 года.

Так, за прошедший год Венесуэла поставила американской стороне только 419 танкеров с «черным золотом», по сравнению с 530 танкерами в 2016 году. По мнению аналитиков Международного энергетического агентства, в текущем году объемы продажи нефти в Венесуэле сократятся на 500 тыс. баррелей в сутки из-за кризиса в стране.

Ранее портал iz.ru писал, что по оценке Всемирного банка в 2018 году экономика Венесуэлы сократится на 4,2%. При этом по итогам прошедшего года инфляция в стране превысила 2600%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парламент Венесуэлы признал недействительным выпуск криптовалюты
Власти Венесуэлы предупредили о подготовке оппозицией актов насилия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017