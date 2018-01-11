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Власти Венесуэлы предупредили о подготовке оппозицией актов насилия

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес предупредила о намерении части оппозиции в стране совершить новые акты насилия в целях дестабилизации обстановки в республике. С таким заявлением политик выступила на заседании ассамблеи, посвященном погибшему депутату Томасу Лусене.

«Мы должны быть настороже: они планируют новые акты насилия, чтобы воспрепятствовать демократическому сосуществованию народа нашей страны», — приводит ее слова телеканал Globovision.

Томас Лусене был убит 10 января в штате Трухильо. Полиция пока не подтвердила информацию, что нападение могло быть связано с политической деятельностью депутата.

Массовые акции протеста оппозиции начались в республике в апреле после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания с целью изменения конституции. В тюрьмах еще остаются более 200 политических заключенных.

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