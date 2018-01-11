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Четверо венесуэльцев погибли при попытке доплыть до Нидерландов

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Фото: REUTERS/Umpi Welvaart
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Четыре гражданина Венесуэлы погибли, пытаясь доплыть на небольшом судне до берега нидерландского острова Кюрасао, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местные СМИ.

Тела двух женщин и двух мужчин были найдены рядом с островом вместе с обломками лодки.

На прошлой недели правительство Венесуэлы ввело транспортную блокаду с расположенными у берегов страны островами  Аруба, Кюрасао и Бонэйр, принадлежащих Нидерландам. Такие меры были предприняты для борьбы с контрабандой и вывозом товаров из страны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%. По мнению властей, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 тыс. процентов. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей.

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