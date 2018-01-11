Четверо венесуэльцев погибли при попытке доплыть до Нидерландов

Четыре гражданина Венесуэлы погибли, пытаясь доплыть на небольшом судне до берега нидерландского острова Кюрасао, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местные СМИ.

Тела двух женщин и двух мужчин были найдены рядом с островом вместе с обломками лодки.

На прошлой недели правительство Венесуэлы ввело транспортную блокаду с расположенными у берегов страны островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр, принадлежащих Нидерландам. Такие меры были предприняты для борьбы с контрабандой и вывозом товаров из страны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%. По мнению властей, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 тыс. процентов. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей.