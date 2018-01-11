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Всемирный банк прогнозирует сокращение экономики Венесуэлы на 4,2%

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jorge Sanz
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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует сокращение объема экономики Венесуэлы в 2018 году на 4,2%. Такие сведения приводятся в докладе международной финансовой организации «Мировые экономические перспективы».

По данным банка, за прошедший год уровень рецессии в Боливарианской Республике достиг 11,9%, пишет «РИА Новости».

Вместе с тем аналитики полагают, что в 2018 году регион Латинской Америки и Карибского бассейна продемонстрирует экономический рост в 2%. При этом наиболее оптимистичный прогноз получила Панама — эксперты ожидают, что рост экономики республики составит 5,6%.

8 января власти Венесуэлы сообщили, что по итогам 2017 года уровень инфляции в стране превысил 2600%.

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