Мадуро выдвинули на выборы президента Венесуэлы

В Венесуэле правящая партия выдвинула нынешнего президента Николаса Мадуро кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

Как сообщает Associated Press, члены партии единогласно высказались за кандидатуру нынешнего лидера. При этом, по информации агентства, оппозиция еще не представила своего кандидата и не заявила о своем участии в выборах.

Как писал портал iz.ru, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ближайшее время в Венесуэле произойдут перемены. Он подчеркнул, что Вашингтон надеется на «мирную смену режима». При этом Тиллерсон отметил, что США не выступают за отстранение от власти действующего президента Мадуро.

Выборы президента Венесуэлы должны состояться до 30 апреля 2018 года.