Названа начальная стоимость венесуэльской криптовалюты

Венесуэла планирует реализовать в ходе предварительных торгов 38,4 млн национальной криптовалюты петро. Стоимость одной единицы составит $60.

Стоимость петро привязана к цене одного барреля венесуэльской нефти. Окончательная стоимость национальной криптовалюты будет определена рынком, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выпуске новой национальной криптовалюты в начале января текущего года. Глава государства отмечал, что будет произведена эмиссия 100 млн петро.

Венесуэльские власти рассчитывают, что выпуск криптовалюты позволит стране преодолеть финансовую блокаду.