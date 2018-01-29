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Недвижимость начали продавать в Японии за криптовалюту

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Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Manuel Romano
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Японская компания Yitanzi, специализирующаяся на продаже недвижимости, объявила о начале приема криптовалюты в качестве оплаты. Пока только один объект — небольшое здание в Токио — можно приобрести за 547 биткоинов (около $6,4 млн). Об этом пишет BTC Manager.

По словам технического директора компании Йокосавы Юске, в последнее время многие из разбогатевших на росте курса биткоина, стремясь сделать выгодные инвестиции, присматриваются к рынку недвижимости.

На японском рынке недвижимости достаточно много готовых принимать оплату в криптовалюте игроков, добавил он, поэтому первый объект за биткоины Yitanzi рассчитывает продать в течение двух недель.

Компания также рассматривает в перспективе возможность приема оплаты в криптовалюте эфириум, передает BFM.RU.

Напомним, накануне японская биржа цифровых валют Coincheck заявила, что из собственных средств возместит потери клиентов от хакерской атаки.

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