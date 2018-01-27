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Сооснователь Apple избавился от биткоинов ради спокойствия

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Фото: Global Look Prees/Emmanuele Contini
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Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины после того, как устал волноваться из-за колебаний его курса. Об этом он рассказал порталу Business Insider на бизнес-форуме в Стокгольме.

Возняк рассказал, что купил криптовалюту прошлым летом, когда стоимость одного токена составляла $700. После того как курс биткоина достиг пика $20 тыс., он решил их продать.

«Когда он поднялся высоко, я сказал, что не хочу быть одним из тех людей, которые смотрят и смотрят на него и нервничают о его курсе. Я не хочу такой заботы в своей жизни. Одна из частей моего счастя в том, чтобы не беспокоиться, поэтому я просто избавился от него», — сказал сооснователь Apple.

Как ранее заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, к увлечению криптовалютами нужно относиться с осторожностью, поскольку они могут привести к потере всего имущества.

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