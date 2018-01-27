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Хакеры вывели $400 млн со счетов криптобиржи Coincheck

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Фото: Global Look Press/Lisa Forster/dpa
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Хакеры вывели со счетов одной из крупнейших японских криптобирж Coincheck более 500 млн единиц токенов NEM на сумму $396 млн, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, это одно из крупнейших киберпохищений в истории. 

Представители компании заявили, что не знают, кто стоит за кражей, но работают над тем, чтобы обезопасить средства клиентов на счетах Coincheck. При этом проверка не выявила проблем с другими видами криптовалют.

Накануне площадка приостановила торговлю всеми криптовалютами, кроме биткоина. 

Сейчас NEM находится на 10-м месте по объему капитализации криптовалюты в мире. На данный момент она составляет $7,7 млрд. 

По состоянию на 7:30 по мск ее курс снизился на 12,37%, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Ранее портал iz.ru сообщал, что хакеры украли десятую часть денег (это около $400 млн), которые удалось привлечь в результате ICO (первичное размещение криптовалюты).

По мнению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, к увлечению криптовалютами нужно относиться с осторожностью, поскольку они могут привести к потере всего имущества.

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