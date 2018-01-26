Минкомсвязь предлагает искать майнеров по счетам за электричество

Минкомсвязь планирует разрешить гражданам и компаниям майнинг криптовалюты, а также предоставить им квоты на электроэнергию и специальный тариф. При этом специальная система будет обнаруживать майнеров по структуре потребления интернет-трафика и тока, чтобы соотносить мощность оборудования с количеством криптовалюты, которое задекларируют на криптобирже.

Сначала майнеров ждут два года налоговых каникул, в течение которых они обязаны будут вести бухгалтерский учет, пишут «Ведомости» со ссылкой на концепцию регулирования майнинга. По истечении этого срока юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС платить не будут. В концепции не уточняется, какой налог предусмотрен для лиц, занимающихся частным майнингом, сообщает телеканал «360».

До 1 февраля текущего года документ доработают и передадут в правительство. Большинство членов рабочей группы поддержало идею налоговых каникул, отметил один из участников обсуждения проекта в Минкомсвязи. Предлагалось также продлить их до пяти лет, а по потреблению электроэнергии и вычислительной мощности установить критерии промышленного майнинга и облагать налогом только его.

По словам представителя крупной энергокомпании, у майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, и в связи с этим их несложно вычислить — достаточно лишь проанализировать профиль потребления электричества.

Однако, по словам интернет-омбудсмена и владельца компании Radius Group Дмитрия Мариничева, среди дата-центров майнера найти практически невозможно — нужно приходить в каждый из них и проверять, нет ли соответствующего оборудования.

Напомним, накануне Минфин опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов, в котором дал определения майнингу, криптовалюте, токену и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Документ предусматривает возможность обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и другое имущество.

ЦБ РФ выступил против этого положения, считая допустимым только обмен выпускаемых в рамках российских ICO токенов. Центробанк объясняет это тем, что даже при идентификации конечного владельца криптовалюты откроется возможность легализации сомнительных транзакций.

Портал iz.ru писал также, что депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов предложил закрепить цифровой финансовый актив под названием «крипторубль» как основной финансовый актив на территории страны.