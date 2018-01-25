В Госдуму внесен проект о закреплении крипторубля как средства платежа в России

Закрепить цифровой финансовый актив под названием «крипторубль» как основной финансовый актив на территории страны предложил депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов.

Об этом стало известно в четверг, 25 января.

«Предлагаемые законопроектом изменения... закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации», — цитирует законопроект «РИА Новости».

Сегодня Минфин предложил приравнять криптовалюту к финансовым инструментам и поставить под контроль ее оборот на биржах.

21 января эксперты развеяли миф владельцев криптовалют о неуязвимости технологии распределенного реестра. Специалисты полагают, что в ряде случаев взломать технологию не сложнее, чем любой другой софт. По мнению специалистов, криптовалюты являются самым популярным и привлекательным для хакеров применением блокчейна. Эксперты оценивают объем похищенных мошенниками цифровых монет в $1,2 млрд.