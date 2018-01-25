Прямой эфир

В Госдуму внесен проект о закреплении крипторубля как средства платежа в России

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закрепить цифровой финансовый актив под названием «крипторубль» как основной финансовый актив на территории страны предложил депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов.

Об этом стало известно в четверг, 25 января.

«Предлагаемые законопроектом изменения... закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации», — цитирует законопроект «РИА Новости».

Сегодня Минфин предложил приравнять криптовалюту к финансовым инструментам и поставить под контроль ее оборот на биржах.

21 января эксперты развеяли миф владельцев криптовалют о неуязвимости технологии распределенного реестра. Специалисты полагают, что в ряде случаев взломать технологию не сложнее, чем любой другой софт. По мнению специалистов, криптовалюты являются самым популярным и привлекательным для хакеров применением блокчейна. Эксперты оценивают объем похищенных мошенниками цифровых монет в $1,2 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патриарх Кирилл призвал с осторожностью относиться к криптовалютам
Минфин РФ опубликовал законопроект о регулировании криптовалюты
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017