Эксперты развеяли миф о неуязвимости криптовалют

Эксперты развеяли миф владельцев криптовалют о неуязвимости технологии распределенного реестра. Специалисты полагают, что в ряде случаев взломать технологию не сложнее, чем любой другой софт. По мнению специалистов, криптовалюты являются самым популярным и привлекательным для хакеров применением блокчейна. Эксперты оценивают объем похищенных мошенниками цифровых монет в $1,2 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

«Судя по всему, оборот в индустрии кражи криптовалют достигает $200 млн в год. Скомпрометировано более 14% биткоина и «эфира» (Ethereum)», — считает директор компании Autonomous Research по финансовым технологиям Лекс Соколин.

Специалисты компании WinterGreen Research отмечают, что в сумме нелегальные транзакции и другие типы мошенничества в этой сфере обходятся мировым компаниям и правительствам более чем в $11 млрд потенциальных налоговых доходов. По их мнению, на сегодняшний день рынок криптовалют еще не достиг состояния зрелости. Эксперты подчеркивают, что чем шире область применения технологии, тем больше объем информации, которую можно похитить.

По данным исследователей, с каждым внедрением технологии может возникнуть множество недостатков. Так, многие криптовалюты появляются после «форка», когда кодовая база одного проекта используется для запуска иного. Аналитики утверждают, что подобные операции позволяют хакерам сфальсифицировать данные.

Кроме этого, эксперты пришли к выводу, что в технологии криптовалют также возможно возникновение уязвимости. Это возникает в том случае, если мошенники нарушают связь между подгруппами майнеров, компьютеры которых используются для подтверждения транзакций.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предположил, что криптовалюты исчезнут через несколько лет, однако, по мнению главы кабмина, технология блокчейна имеет шансы стать повседневной реальностью. Президент России Владимир Путин не исключил возможность появления в стране закона, регулирующего рынок криптовалют.