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Патриарх Кирилл призвал с осторожностью относиться к криптовалютам

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Государство должно разработать меры защиты своих граждан, чье увлечение криптовалютами может привести к потере всего имущества при падении их курса.

Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VI Рождественских парламентских чтений в четверг, 25 января.

«Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями и стремился к праведному труду», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что государство тоже должно взять под защиту своих граждан.

Сегодня Минфин опубликовал законопроект о регулировании криптовалюты, согласно которому их использование на территории России в качестве средства платежа не предполагается.

20 января портал iz.ru рассказал, что рост стоимости биткоина вовсе не говорит о том, что за ним будущее, наоборот, самую популярную криптовалюту ждет «тотальный коллапс». Об этом заявил нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер, вспомнив экономический кризис в Голландии в 1636–1637 годах из-за ажиотажа вокруг цен на луковицы тюльпанов.

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