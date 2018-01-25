Минфин РФ опубликовал законопроект о регулировании криптовалюты

Криптовалюты можно будет обменивать на другие активы только через счета специальных операторов обмена цифровых финансовых активов (бирж), а их использование на территории России в качестве средства платежа не предполагается.Об этом говорится в законопроекте о регулировании цифровых активов в России, подготовленном Минфином.

«Минфином России подготовлен проект… предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в России», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Фактически криптовалюта может стать «имуществом в электронной форме». В Минфине отметили, что запрет на сделки с ними только создаст условия для нелегального использования криптовалют.

21 января глава InfoWatch Наталья Касперская заявила, что биткоин представляет собой опасную технологию, так как может бесконтрольно использоваться для нелегальных сделок и имеет все признаки финансовой пирамиды.

Он отметила, что биткоин имеет три существенных отличия, основным из которых является бесконтрольность его транзакций, что делает его средством для оплаты наркотиков, проституции, педофилии или убийств.