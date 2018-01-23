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Хакеры украли десятую часть вложенных в криптовалюту денег

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Фото: ТАСС/Reporters
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Аналитики аудиторской компании Ernst & Young подсчитали, что в результате ICO (первичное размещение криптовалюты) бизнесмены со всего мира смогли привлечь около $3,7 млрд, из которых более 10%, или около $400 млн, были украдены хакерами или потеряны. Об этом сообщает RNS.

Как пояснили исследователи, кибервзломщики пользуются хайпом, необратимостью блокчейн-транзакций и ошибками в программировании. 

Аналитики также указали, что мировым лидером по проведению ICO стали США — с помощью данной операции предпринимателям удалось привлечь более $1 млрд инвестиций. На втором и третьем местах разместились Россия и Китай — с $452 и $310 млн соответственно.

Миф о неуязвимости криптовалют развеяли и другие эксперты. Они полагают, что в ряде случаев взломать технологию не сложнее, чем любой другой софт. При этом чем шире область применения криптовалют, тем больше объем информации, которую можно похитить.

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