Хакеры украли десятую часть вложенных в криптовалюту денег

Аналитики аудиторской компании Ernst & Young подсчитали, что в результате ICO (первичное размещение криптовалюты) бизнесмены со всего мира смогли привлечь около $3,7 млрд, из которых более 10%, или около $400 млн, были украдены хакерами или потеряны. Об этом сообщает RNS.

Как пояснили исследователи, кибервзломщики пользуются хайпом, необратимостью блокчейн-транзакций и ошибками в программировании.

Аналитики также указали, что мировым лидером по проведению ICO стали США — с помощью данной операции предпринимателям удалось привлечь более $1 млрд инвестиций. На втором и третьем местах разместились Россия и Китай — с $452 и $310 млн соответственно.

Миф о неуязвимости криптовалют развеяли и другие эксперты. Они полагают, что в ряде случаев взломать технологию не сложнее, чем любой другой софт. При этом чем шире область применения криптовалют, тем больше объем информации, которую можно похитить.