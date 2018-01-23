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Южная Корея вводит запрет на анонимные сделки с криптовалютами

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il
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Власти Южной Кореи запретили использовать анонимные банковские счета для проведения криптовалютных транзакций. Владельцев анонимных криптовалютных кошельков обяжут проходить обязательную верификацию.

Руководство страны пошло на такой шаг для предотвращения финансовых преступлений. Речь, в частности, идет о противодействии легализации средств, полученных незаконным путем.

По мнению экспертов, принятое решение может привести к значительным колебаниям курсов виртуальных денег, так как Южная Корея является третьим по величине рынком криптовалют, сообщает телеканал «360».

Решение вступает в силу с 30 января 2018 года.

Отметим, в соответствии с данными торговой площадки CryptoBazar, которые она предоставила «Известиям», инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в десять раз и составили около $200 млн.  

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