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Криптобиржа Coincheck выплатит клиентам компенсации на $400 млн

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Японская биржа цифровых валют Coincheck заявила, что возместит потери клиентов от хакерской атаки из собственных средств.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В ходе кибератаки была похищена криптовалюта на $400 млн.

Пострадавшими от кражи криптовалюты NEM стали 260 тыс. пользователей. Всем им будет выплачена компенсация по ставке 88,549 иен ($81) за каждый токен. Всего было похищено 523 млн токенов.

Атака хакеров была произведена 26 января и может стать крупнейшей в истории.

Ранее портал iz.ru писал, что, по данным аналитиков, в результате первичного размещения криптовалюты бизнесмены со всего мира смогли привлечь около $3,7 млрд, из которых более 10% были украдены хакерами или потеряны.

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