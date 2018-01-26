Прямой эфир
Сюжет:

Сорос назвал криптовалюты финансовым пузырем

0
Фото: Global Look Press/Peter Foley/CNP/AdMedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления».

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления и ее курс не может меняться на 25% в день», — цитирует миллиардера «РИА Новости».

По его словам, «криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании».

Вместе с тем, Сорос позитивно оценил блокчейн-технологии. Он отметил, что в его фонде «Открытое общество» используют такие технологии, чтобы помочь мигрантам общаться со своими семьями и сохранить свои деньги в безопасности.

Ранее на полях форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин назвал биткоин «фейковой» валютой без будущего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Касперская сравнила биткоин с финансовой пирамидой
Лауреат Нобелевской премии предсказал крах биткоина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017