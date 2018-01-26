Сорос назвал криптовалюты финансовым пузырем

Американский финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления».

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления и ее курс не может меняться на 25% в день», — цитирует миллиардера «РИА Новости».

По его словам, «криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании».

Вместе с тем, Сорос позитивно оценил блокчейн-технологии. Он отметил, что в его фонде «Открытое общество» используют такие технологии, чтобы помочь мигрантам общаться со своими семьями и сохранить свои деньги в безопасности.

Ранее на полях форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин назвал биткоин «фейковой» валютой без будущего.