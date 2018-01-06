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Мадуро объявил о выпуске венесуэльской криптовалюты

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выпуске новой национальной криптовалюты. Она получила название El Petro.

«Я приказал провести эмиссию 100 млн «петро» (от испанского petroleo — «нефть». — Прим. ред.), поддержанных всем венесуэльским богатством», — приводит слова венесуэльского президента «РИА Новости».

Он отметил, что стоимость одного «петро» будет равняться стоимости одного барреля нефти. Акт о создании новой криптовалюты будет представлен 14 января.

О намерении создать собственную криптовалюту лидер Венесуэлы впервые заявил в декабре прошлого года. Глава государства отметил, что этот шаг позволит преодолеть финансовую блокаду страны.

По словам Мадуро, власти Венесуэлы выделили на поддержку El Petro 5 млрд баррелей нефти.

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