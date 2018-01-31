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Facebook запретит рекламу криптовалют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Социальная сеть Facebook вводит запрет на рекламу критовалют и бинарных опционов. О новой политике сообщила пресс-служба соцсети.

В сообщении указывается, что отныне запрещается реклама продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, в том числе бинарные опционы и криптовалюта.

Директор по управлению продуктами компании Facebook Роб Койн отметил, что соцсеть не может отслеживать каждое подобное рекламное объявление, поэтому просит пользователей сообщать о нарушениях новых правил.

Накануне глава Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске нового сервиса, который позволит пользователям «видеть больше местных новостей» в ленте соцсети.

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