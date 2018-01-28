Facebook предложил стримерам видеоигр монетизировать трансляцию

Социальная сеть Facebook предложила стримерам монетизировать трансляции в своем плеере. Таким образом сервис планирует составить конкуренцию по онлайн-вещанию платформам Twitсh и YouTube.

Новый сервис позволит любителям онлайн-игр вести трансляции через встроенный плеер соцсети в качестве 1080p и 60 кадров в секунду. В будущем Facebook планирует поддерживать трансляции через шлем виртуальной реальности Оculus и соцсеть Instagram, передает Life.ru.

Директор по игровым партнерам Facebook Гай Кросс заявил, что соцсеть планирует расширить круг сотрудничества и привлечь к пилотной программе больше стримеров.

Ранее портал iz.ru писал, что пользователи социальных сетей пришли в ярость от видео, на котором игрок пытается пройти игру Trap Adventure 2. В японской аркаде, напоминающей Super Mario, любой шаг героя приводит к гибели без добавления дополнительных жизней.