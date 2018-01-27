Пользователи соцсетей пришли в ярость из-за японской игры

Пользователи социальных сетей пришли в ярость от видео, на котором игрок пытается пройти игру Trap Adventure 2. Ролик посмотрели более 13,3 млн раз.

В японской аркаде, напоминающей Super Mario, герой перемещается по тоннелям и перепрыгивает через пропасти с крюками. Однако любой его шаг приводит к гибели без добавления дополнительных жизней. Пользователей рассердило то, что препятствия на пути игрока внезапно исчезают, переворачиваются и обрастают шипами в тот момент, когда он на них ступает.

Большинство пользователей Twitter пришли к выводу, что эта игра — «зло», и назвали ее дьявольской. Другие сравнили безуспешные попытки обойти препятствия со своей повседневностью.

Аркада Trap Adventure 2 была выпущена еще в 2016 году, однако стала популярной только в начале этого года. К настоящему времени приложение стало одним из самых скачиваемых приложений в App Store и Play Market, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что согласно данным ресурса IndieDB, лучшей игрой прошлого года признана Foxhole, где сотни геймеров пытаются изменить ход войны. На втором месте оказался платформер Cuphеad, на третьем — шутер от первого лица Day of Infamy.