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Названы лучшие игры 2017 года от независимых студий

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Фото: Wikipedia.org
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Ресурс IndieDB, который предоставляет независимым разработчикам площадку для распространения своих игр, подвел итоги уходящео года.

На протяжении почти трех недель пользователи сайта голосовали за лучшие проекты, передает Life.ru.

Лучшей независимой игрой признана Foxhole. Это многопользовательская игра, где сотни геймеров пытаются изменить ход войны.

На втором месте оказался платформер Cuphеad. Третье место досталось шутеру от первого лица Day of Infamy.

Ранее портал iz.ru сообщал об исследовании канадских ученых, которые пришли к выводу, что компьютерные «стрелялки» оказывают негативное влияние на долговременную память человека.

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