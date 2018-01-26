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Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых аккаунтов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Facebook блокирует миллионы фейковых аккаунтов на стадии их регистрации в соцсети, говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.

В показаниях, которые датируются 8 января и опубликованы в четверг сенатским комитетом, утверждается, что компания постоянно совершенствует технические системы для выявления и удаления недостоверных учетных записей.

«Каждый день мы блокируем миллионы поддельных учетных записей при регистрации, так как наши системы изучают тысячи атрибутов учетной записи и сосредотачиваются на обнаружении поведения, которое трудно замаскировать или подделывать плохим игрокам», — цитирует показания Facebook «РИА Новости».

В свою очередь, Twitter в своих показаниях заявляет, что они «опознают и блокируют около 450 тыс. подозрительных логинов ежедневно».

Ранее в январе Facebook заблокировал страницу Николая Миклухо-Маклая – младшего из-за фотографий жителей Папуа – Новой Гвинеи в национальных костюмах.

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