Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых аккаунтов

Facebook блокирует миллионы фейковых аккаунтов на стадии их регистрации в соцсети, говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.

В показаниях, которые датируются 8 января и опубликованы в четверг сенатским комитетом, утверждается, что компания постоянно совершенствует технические системы для выявления и удаления недостоверных учетных записей.

«Каждый день мы блокируем миллионы поддельных учетных записей при регистрации, так как наши системы изучают тысячи атрибутов учетной записи и сосредотачиваются на обнаружении поведения, которое трудно замаскировать или подделывать плохим игрокам», — цитирует показания Facebook «РИА Новости».

В свою очередь, Twitter в своих показаниях заявляет, что они «опознают и блокируют около 450 тыс. подозрительных логинов ежедневно».

Ранее в январе Facebook заблокировал страницу Николая Миклухо-Маклая – младшего из-за фотографий жителей Папуа – Новой Гвинеи в национальных костюмах.