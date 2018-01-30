Цукерберг рассказал о новинке в сервисах Facebook

В соцсети Facebook появится больше местных новостей, сообщил глава компании Марк Цукерберг.

«Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение для нашего сообщества и влияют на нашу жизнь», — сообщил бизнесмен на своей странице.

Новый сервис работает с 30 января.

Как писал iz.ru, ранее создатель и руководитель соцсети Facebook Марк Цукерберг обещал, что пользователи смогут влиять на качество новостного потока в ленте.