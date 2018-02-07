Тиллерсон заявил о новых попытках России «вмешаться» в выборы в США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия якобы попытается осуществить вмешательство в предстоящие американские промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года, и предупредил, что это приведет к определенным «последствиям».

Об этом глава Госдепа рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Тиллерсон отметил, что если Москва захочет «вмешаться» в американские выборы, то США смогут предпринять ответные шаги, но «предотвратить действия России будет очень сложно».

«Если не прекратите, то вы продолжите призывать последствия на свою голову», — заявил дипломат.

Российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы в США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США — полная чушь и бред.

Американский лидер Дональд Трамп и его помощники также неоднократно опровергали все подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.