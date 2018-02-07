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Глава Колумбии просит восстановить демократию в Венесуэле

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Фото: REUTERS/Jaime Saldarriaga
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Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил восстановить демократию в Венесуэле.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Это срочное дело — восстановить демократическое русло в Венесуэле», — цитирует ТАСС Сантоса.

При этом он добавил, что никогда не признает итоги выборов в Венесуэле, поскольку они не будут прозрачными и честными.

20 января колумбийские миграционные власти сообщили, что более 550 тыс. венесуэльцев укрылись в соседней Колумбии от проблем на родине.

При этом тысячи колумбийцев вернулись в Колумбию из-за ситуации в Венесуэле. Кроме того, венесуэльцы видят в Колумбии альтернативу, чтобы направиться в другие страны для жительства или покупки товаров первой необходимости.

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