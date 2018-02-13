Президент Турции раскритиковал американскую поддержку курдов

Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к американским представителям с заявлением о деятельности военных США на Ближнем Востоке, а также об их поддержке сирийских курдов из «Отрядов сил народной самообороны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.

Турецкий лидер прокомментировал решение американских властей продолжить финансовую поддержку отряда. Эрдоган заявил, что на помощь силам обороны США потратили $550 млн, но может увеличиться до $3 млрд.

О запросе Пентагона на дополнительное финансирование «Сил Демократической Сирии», чьей основной силой как раз и являются вышеупомянутые «Отряды сил народной самообороны», сообщила ранее газета Hurriyet.

Открытая поддержка курдов властями США стала причиной ухудшения турецко-американских отношений, ведь в случае формирования государства Курдистан, Турция потеряет около четверти территории страны. С этим связана и прямолинейная риторика в выступлении Эрдогана.

«Нам говорят: «Если нас ударят, мы жестко ответим». Те, кто говорит это, никогда в жизни не пробовали османского кулака», — приводит RT заключение речи президента Турции.