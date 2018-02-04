Турция пригрозила США ударом по переодетым американским солдатам

ВВС Турции могут нанести удар по американским военнослужащим, переодетым в форму курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом сообщил вице-премьер Турции и спикер турецкого правительства Бекир Боздаг.

Он отметил, что, в случае если курдские отряды не покинут сирийский Манбидж, силы турецкой армии войдут и в этот город. Их целью будут также американские военные в форме курдов.

«Целью являются также военные США в форме СНС», — приводит слова турецкого вице-премьера CNN Turk.

Как сообщал портал iz.ru, в середине января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне. 26 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично посетил штаб операции «Оливковая ветвь» и провел смотр войск. В результате спецоперации погибли не менее 17 мирных жителей и 260 членов курдских вооруженных формирований.