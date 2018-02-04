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Эрдоган и Макрон обсудили по телефону новости по Сирии

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ход операции «Оливковая ветвь» и итоги Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

«Наш президент проинформировал Макрона о ракетных атаках террористов на турецкие провинции Килис и Хатай», — сообщил источник в администрации Эрдогана.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне. 26 января Эрдоган лично побывал в штабе операции «Оливковая ветвь» и провел смотр войск. В результате спецоперации погибли не менее 17 мирных жителей и 260 членов курдских вооруженных формирований.

Как писал портал iz.ru, Турция выступила с резкой критикой в адрес западных государств из-за отсутствия реакции на обстрелы турецких городов Рейханлы и Килис. Ранее Макрон заявлял, что французское правительство готово содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в Сирии.

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