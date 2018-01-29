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Курды склоняются к передаче Африна под контроль сирийских властей

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Курды ведут переговоры о передаче Африна под контроль сирийских правительственных сил. Об этом «Известиям» заявили два близких к ситуации источника. Кроме того, информацию подтвердил российский дипломатический источник. О переговорах «Известиям» также рассказал председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев. 

— Мы готовы отдать город и окружающие его районы, но должны получить гарантии, что наши интересы при этом не пострадают, — сказал один из собеседников издания в курдских кругах. 

При этом, по словам российского диписточника, окончательное решение пока не достигнуто, однако диалог продолжается. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курды ведут переговоры по сдаче Африна

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