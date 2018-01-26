Путин обсудил с Совбезом подготовку к Конгрессу нацдиалога САР и ситуацию в Африне

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи и ситуацию вокруг Африна.

Информацию об этом распространил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 26 января.

«На совещании обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Пескова, Путин также рассказал о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором оба лидера обсуждали ситуацию в Африне.

22 января Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за операцией Турции в приграничном сирийском городе Африне.

Турция объявила о начале операции против формирований курдов в Африне под названием «Оливковая ветвь» 20 января. В Генштабе страны заявили, что бомбят только объекты террористов. При этом курды же подчеркнули, что готовы обороняться.