Курды ведут переговоры по сдаче Африна

Курды склоняются к передаче Африна под контроль сирийских правительственных сил. Об этом «Известиям» сообщили два собеседника в курдских кругах. Информацию подтвердил и российский дипломатический источник. Как рассказал «Известиям» председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев, переговоры по этому вопросу в настоящее время действительно ведутся. А в сирийском минобороны заявили, что войска САР войдут в Африн, равно как и в любой другой район страны, когда посчитают нужным. Если это произойдет, можно будет говорить о скором окончании боевых действий между турками и курдами на севере Сирии.

Военная операция «Оливковая ветвь», которую Анкара проводит с 20 января, вынуждает курдов искать компромисс по вопросу передачи Африна под контроль Дамаска, сообщили «Известиям» источники в курдских кругах.

— Мы готовы отдать город и окружающие его районы, но должны получить гарантии, что наши интересы при этом не пострадают, — сказал один из собеседников.

Как пояснил источник в дипломатических кругах РФ, окончательное соглашение пока не достигнуто, но диалог по этому вопросу продолжается. Собеседник также уточнил, что Москва выступает в этом процессе в роли посредника, пытаясь убедить курдов в необходимости отдать Африн под юрисдикцию Дамаска.

Эту информацию подтвердил «Известиям» и Фархат Патиев, по словам которого «переговоры сейчас ведутся — как у российской, так и у курдской стороны есть свои условия». Он также отметил, что «при достижении согласия о положении курдов в Африне будет приниматься окончательное решение, как быть дальше».

В сирийском минобороны «Известиям» сообщили, что готовы войти в тот или иной район страны в зависимости от оперативной обстановки.

— Мы не нуждаемся в приглашении или тем более разрешении, чтобы занять то или иное место в нашей стране. Это право сирийской армии, — сказал «Известиям» руководитель отдела информации политуправления военного ведомства, бригадный генерал Самир Сулейман. — Африн является частью Сирии. И когда будет принято решение войти в эти районы, военные сделают это.

Представитель сирийского Курдистана в Москве Роди Осман 22 января сообщил, что ранее Россия предлагала передать Африн под контроль властей в Дамаске, но курды ответили отказом, поскольку сирийские власти их «всегда угнетали». Теперь, похоже, им приходится искать выход из сложившейся ситуации. В рамках операции «Оливковая ветвь» Турция уже нанесла массированные авиаудары по контролируемой курдами сирийской территории, а сейчас ее сухопутные войска наступают на Африн с севера, запада и востока.

При этом опыт размещения сирийских военных в курдских районах при поддержке Москвы ранее уже успешно использовался. В ходе предыдущей операции Турции «Щит Евфрата», которая проходила на севере Сирии с августа 2016 года по март 2017-го, при российском посредничестве курды передали правительственным войскам территории к западу от города Манбидж. Это позволило создать своего рода буфер — менее чем через месяц Анкара сообщила об успешном завершении операции и прекратила боевые действия.

Аналогичным образом ситуация может развиваться и сейчас. И это был бы наиболее правильный сценарий, заявил «Известиям» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его словам, «передача Африна под юрисдикцию Дамаска станет компромиссным вариантом, который будет способствовать снижению напряженности в регионе».

— Это не приведет к моментальному окончанию турецкой операции. Но тем самым будут созданы предпосылки для переговорного процесса: если соглашение по Африну будет достигнуто, Анкара, скорее всего, выставит какие-то свои условия о том, как должна развиваться ситуация в регионе дальше, — отметил Борис Долгов.

По словам эксперта, сейчас туркам необходимы гарантии, что на их границах не появится курдское территориальное образование.

В любом случае после передачи Африна заговорят уже не пушки, а дипломаты. Ведь одно дело воевать против курдских формирований, которые даже в Дамаске называют незаконными, и совсем другое — против правительственных войск. Так что при всей сохраняющейся напряженности сделка по Африну стала бы качественным скачком в урегулировании ситуации в регионе. Судя по всему, это понимают и курды — в противном случае о переговорах с российскими представителями не могло быть и речи. Однако торг по условиям окончательного соглашения, по всей видимости, займет еще какое-то время.