Эрдоган рассказал о главной цели турецкой операции в Сирии

Целью турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в Африне не является захват территорий Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 млн беженцев, находящихся ныне в Турции», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, местные жители благодарят турецких военных за то, что с их приходом в регионе «воцарится безопасность». Турецкий лидер подчеркнул, что операция «Оливковая ветвь» направлена на защиту интересов мирного населения Сирии.

Портал iz.ru писал о том, что Эрдоган 26 января побывал в штабе операции «Оливковая ветвь» и провел осмотр турецких войск, которые в ней участвуют. Он отметил, что антитеррористическая операция обеспечивает национальную безопасность Турции и будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

Турция 20 января объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне.

Сообщается, что в результате турецкой спецоперации погибли не менее 17 мирных жителей и 260 членов курдских вооруженных формирований.