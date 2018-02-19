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СМИ назвали дату возможного ввода сирийских войск в Африн

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) передадут правительственной армии Сирии несколько позиций в Африне. Сирийские подразделения могут войти в город в ближайшие 48 часов.

Как сообщает агентство «Фират», соглашение было достигнуто по итогам переговоров в Алеппо. Курды также потребовали от сирийской армии обеспечить противовоздушную оборону Африна, который атакуют турецкие ВВС.

Анкара начала военную операцию «Оливковая ветвь» 20 января в районе Африна. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.

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