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СМИ сообщили о договоренности курдов с Дамаском о вводе войск в Африн

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Представители курдов и правительства Сирии подтвердили, что достигли договоренности по вопросу ввода Дамаском войск в Африн. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, советник представителя курдов в Африне, сообщил, что дамасские войска могут войти на территорию региона в ближайшие два дня.

Ранее портал iz.ru сообщал, что представитель администрации президента США Майкл Энтон считает маловероятным применение Турцией химического оружия против курдов в сирийском Африне.

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