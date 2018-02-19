СМИ сообщили о договоренности курдов с Дамаском о вводе войск в Африн

Представители курдов и правительства Сирии подтвердили, что достигли договоренности по вопросу ввода Дамаском войск в Африн. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, советник представителя курдов в Африне, сообщил, что дамасские войска могут войти на территорию региона в ближайшие два дня.

Ранее портал iz.ru сообщал, что представитель администрации президента США Майкл Энтон считает маловероятным применение Турцией химического оружия против курдов в сирийском Африне.