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Лавров заявил о попытках США создать в Сирии государство с опорой на курдов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США нацелены на обособление огромного куска сирийской территории. По его словам, это «нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики».

«Они всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов», — сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews. Он отметил, что, «наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами».

Ранее Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь». Анкару подтолкнуло на активные действия в Африне намерение США создать на сирийско-турецкой границе так называемые отряды безопасности, состоящие из сирийских курдов.

16 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская военная помощь сирийским курдам будет ограниченной. В то же время курдские силы самообороны договорились с Дамаском о вводе армии САР в город Африн.

Проживающие в Сирии курды ставят перед собой цель получить автономию, не исключая создания в будущем независимого государства. Анкара опасается, что живущие в Турции курды также могут потребовать независимости.

Курды являются самой большой нацией, у которой нет государства. По разным данным, количество курдов составляет до 40 млн человек. В Турции их численность оценивается в 15 млн человек, в Ираке — 7 млн, в Иране — 3,5 млн, в Сирии — 1,8 млн человек.

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