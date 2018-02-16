Тиллерсон рассказал об объеме помощи сирийским курдам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская военная помощь сирийским курдам будет ограниченной.

Речь идет о формированиях «Силы народной самообороны» (СНС), которые входят в состав коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

Последние пользуются поддержкой со стороны Соединенных Штатов Америки, что вызывает обеспокоенность Турции, так как вооружения поступают курдам в Сирии, которых Анкара считает террористами.

Вопрос поддержки этих формирований и не только, глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре 16 февраля.

«Мы крайне серьезно относимся к ситуации, когда у нашего союзника по НАТО (Турция. — iz.ru) есть какие-либо опасения в отношении собственной безопасности. Мы всегда четко давали понять Турции, что военная помощь СДС будет ограниченной», — заявил Госсекретарь на совместной пресс-конференции.

Чавушоглу, в свою очередь, потребовал от Вашингтона гарантий по отводу курдских отрядов в Сирии на восточный берег Евфрата.