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Анкара считает пропагандой сообщения о вводе сирийской армии в Африн

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Анкара назвала «черной пропагандой» сообщения о вводе сил официального Дамаска в сирийский Африн, который контролируют курды. Информацию об этом распространил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

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При этом он не исключил того, что какие-то переговоры между сирийской армией и курдами ведутся.

«Совершенно ясно, что сообщения о договоренности между режимом и YPG (курдские силы самообороны. — Ред.) — это черная пропаганда. Однако это не значит, что там не ведется тайный и грязный торг», — цитирует Калына «РИА Новости».

20 января Турция заявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Сирии против курдских формирований Турции.

Решение о проведении операции в Африне принято турецкими властями после заявления американских военных о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Курды утверждают, что с 20 января вывели из строя 43 вражеские единицы бронетехники и уничтожили 669 человек бойцов «Сирийской свободной армии» и турецких солдат.

Турецкий Генштаб признал потери 30 своих военнослужащих и заявил о ликвидации 1141 участника курдских вооруженных формирований.

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