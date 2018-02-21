Экстремисты из Сирии продавали через интернет американские винтовки

Боевики на севере Сирии выставляют на продажу через интернет изготовленные в США автоматические винтовки М-16. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сотрудники телеканала, представившись покупателями, связались с одним продавцом через мессенджер Telegram. Он предложил им винтовки, гранатометы, пулеметы, оптические прицелы и бронежилеты, пишет ТАСС. Кроме того, экстремист был готов тайно провезти собеседников на территорию Сирии.

Среди арсенала боевика были винтовки М-16, изготовленные компанией FN Manufacturing в американском штате Южная Каролина. Партия этих винтовок была направлена Соединенными Штатами для сформированной Пентагоном группировки «Дивизион-30» в 2015 году. Задачами формирования были поддержка умеренной оппозиции и борьба с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). «Дивизион-30» был разгромлен боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), а затем расформирован.

17 февраля помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер в очередной раз обвинил власти Сирии в применении химоружия и заявил, что Вашингтон располагает доказательствами противоправных действий Дамаска.