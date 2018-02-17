США в очередной раз обвинили Дамаск в применении химоружия

Власти Сирии продолжают применять химическое оружие, и Вашингтон располагает доказательствами противоправных действий со стороны Дамаска. С таким заявлением выступил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.

Политик ссылается на «общественно доступные доклады и фотографии», которые, по его мнению, «четко указывают» на использование властями Сирии химического оружия.

Макмастер считает, что сирийское правительство и его пособников необходимо призвать к ответственности, передает «РИА Новости».

Американские власти регулярно обвиняют правительство Сирии во главе с Башаром Асадом в использовании химического оружия. При этом Вашингтон не располагает соответствующими доказательствами, что ранее признал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Все запасы химоружия, которым владела Сирия, были уничтожены при содействии России, что в январе 2016 года было подтверждено специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).