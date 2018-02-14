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Франция готова атаковать Сирию в случае применения химоружия

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Франция готова атаковать Сирию в случае предоставления доказательств, что сирийская армия применила химическое оружие против мирного населения. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Президент Франции заявил, что в случае получения доказательств о применении в Сирии химического оружия он сдержит свое обещание и нанесет удар. Однако отмечается, что на данный момент спецслужбы Франции не располагают соответствующими данными, сообщает НСН со ссылкой на ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что западные СМИ со ссылкой на организацию «Белые каски» сообщили о том, что в пригороде Дамаска якобы произошла химическая атака, в результате которой 20 мирных жителей получили отравление хлоридом аммония. Кроме того, американские власти подозревают правительство Сирии в разработке нового химоружия.

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