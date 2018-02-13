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Лавров заподозрил США в стремлении остаться в Сирии навсегда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва считает, что Вашингтон стремится неоправданно затянуть присутствие США в Сирии.

«В целом у нас такое подозрение, по некоторым другим признакам, что США хотят там остаться надолго, если не навсегда», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр уточнил, что американская дипломатия приводит разные объяснения присутствия в стране. Например, США намерены оставаться «до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех — читай, для США — переходом власти, то есть сменой режима».

У России накопились вопросы к США по их действиям в Сирии, приводит «Российская газета» слова главы внешнеполитического ведомства.

Односторонние шаги Вашингтона в Сирии «выглядят всё больше и больше как часть линии на создание некого квазигосударства на крупной части сирийской территории», добавил он.

Как писал iz.ru, США заявили о выделении дополнительных ассигнований «на поддержку стабильности» в Сирии.

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