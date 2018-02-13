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Разведка США сообщила о невозможности свержения Асада оппозицией САР

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Сирийская оппозиция уже не сможет свергнуть президента страны Башара Асада, однако она способна поддерживать конфликт в течение ближайшего года. Об этом сообщил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

«Восстание сирийской оппозиции, которое длится уже семь лет, вероятно, больше не способно свергнуть президента Башара Асада или ликвидировать растущее военное отставание [от правительственных войск]», — приводит ТАСС слова Коутса.

Он также предположил, что в течение 2018 года повстанцы сохранят ресурсы для поддержания военного конфликта.

Вооруженное противостояние между правительственными войсками Сирии и мятежниками, которые требуют ухода Башара Асада с поста президента, продолжается с марта 2011 года. При довоенном населении Сирии примерно в 20 млн человек число беженцев из страны, по данным ООН, составляет около 5,5 млн человек. Еще 6,1 млн ищут убежище на территории республики, 13,1 млн нуждаются в гуманитарной помощи. Число жертв конфликта оценивается в 470 тыс. человек.

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